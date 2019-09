De Mëttwoch soll dat britescht Parlament iwwert en neit Gesetz ofstëmmen, fir den Delai op en Neits ze verlängeren.

D'Zwangspaus vum britesche Parlament, déi de Boris Johnson duerchgedréckt huet, ass legal. Dat huet um Mëttwoch déi héchste schottesch Instanz decidéiert. 75 pro-europäesch Deputéiert haten eng juristesch Prozedur, lancéiert fir ze verhënneren, datt d'Parlament net méi kéint zesumme kommen, bis de Brexit virun der Dier stéing.

Et ass eng Nidderlag fir de britesche Premier Boris Johnson. Den Dënschdeg den Owend hunn déi Deputéiert am House of Commons majoritär fir eng Motioun gestëmmt, déi de Wee fir e Gesetz géint en No-Deal-Brexit fräi maache soll. Mat dëser Demande soll de Brexit bis op Januar 2020 no hanne verréckelt ginn.

Dës Motioun soll och dozou bäidroen, fir d'Kontroll iwwert den Agenda vum Parlament ze kréien, an deem sengem Besëtz normalerweis just déi britesch Regierung ass. Sou kéinten déi Deputéiert matdecidéieren.

De Mëttwoch soll d'Parlament iwwert dat Gesetz ofstëmmen. D'Oppositioun wëll den Johnson domat zwéngen, d'EU ze froen, fir den Delai ze verlängeren, wa bis den 19. Oktober keen Accord mat Bréissel zustane kënnt.

D'Supporter vum Johnson wëllen de Brexit den 31. Oktober duerchzéien. Et kéint deemno eng animéiert Debatt ginn, well sech de britesche Premierminister géint eng weider Verlängerung wiert. Hien hofft deemno op Neiwalen.

Déi britesch Regierung huet am Kader vun de Brexit-Diskussiounen och annoncéiert, dass zousätzlech Ausgaben an Héicht vun 2.2 Milliarden Euro investéiert solle ginn, fir d'Suitte vum Brexit besser kënnen ofzefiederen. Déi Sue sollen d'nächst Joer zur Dispositioun stoen, wann de Brexit den 31. Oktober wier. Mat där Zomm sollen de Grenzschutz an d'Infrastrukturen op den Häfe garantéiert ginn.