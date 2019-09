Wärend dem Aufluch zu London ass et der 13 Joer aler Schülerin vun Dag zu Dag méi schlecht gaangen. Kuerz dorop ass dat zockerkrankt Meedche gestuerwen.

Anscheinend sollen d'Proffen an d'Betreier hir Opsiichtspflicht net agehalen hunn. De Parquet zu Mönchengladbach ermëttelt elo wéinst "homicide involontaire".

Klassekomerode sollen d'Schoulpersonal e puer Mol dorop opmierksam gemaach hunn, dass et dem zockerkranke Meedchen net gutt géing goen. D'Enseignanten an d'Opsiichtspersounen hätte sech ze spéit ëm den Teenager gekëmmert. Ob dës Aussoe wierklech zoutreffen, gëtt nach gepréift, sot de Spriecher vum Parquet.

De Papp huet schonn den 23. August eng Plainte gemaach a baséiert sech op den Temoignage vun de Matschülerinnen. Den éischten Dag hätt sech seng Duechter schonn onwuel gespuert. Säin Zoustand wier ëmmer méi uerg ginn.

Den Dag dorop wieren e puer Klassekomerode bei déi Erwuesse gaangen an hätten hinne gezielt, wéi eescht den Zoustand wier. Doropshin hätt awer kee vun de Responsabele reagéiert.

Zwee Deeg méi spéit hätt eng Proff no dem Kranke gekuckt - d'Réckrees stoung virun der Dier. D'Meedche wier esou schwaach gewiescht, dass dunn eng Ambulanz geruff ginn ass. Wéi et heescht, wier dat Zockerkrankt den Dag drop géint 14 Auer am Spidol gestuerwen.