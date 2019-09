D'USA a China hu wëlles, nächste Mount erëm fir Handelsgespréicher zesummenzekommen.

D'Ënnerhändler vu béide Säite solle sech uganks Oktober zu Washington treffen, esou de chineseschen Handelsministère. Dorop hate sech de chinesesche Vize-Regierungschef Liu He an den US-Handelsbeoptraagten Robert Lightizer an engem Telefonsgespréich gëeenegt. U sech waren d'Gespréicher scho fir dëse Mount geplangt.

Et hätt ee sech dorop gëeenegt, zesummenzeschaffen a praktesch Schrëtt ze entaméieren, fir bescht méiglech Konditioune fir Gespréicher ze schafen, esou de chineseschen Handelsministère.

Zanter méi wéi engem Joer féieren déi zwee Länner géigesäiteg Stroftaxen a Milliardenhéicht an. An der Haaptsaach monéiert den Trump en ze groussen Handelsdefizit mat China.