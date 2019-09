Fir d'zweet an enger Woch ass et den Donneschdeg de Moien zu enger Explosioun zu Kabul komm. D'Taliban hunn d'Dot revendiquéiert.

Dat huet de Porte-Parole vum Inneministère confirméiert.

10 Persoune sinn dobäi ëm d'Liewe komm, 25 goufe mat Blessuren an d'Spidol ageliwwert.

Eng Autosbomm wier bei engem Kontrollposten an d'Luucht gaangen.

D'Explosioun war an engem Quartier, dee besonnesch securiséiert ass, well do d'Infrastrukture vum Geheimdéngscht an och den Haaptquartier vun der Nato-Missioun "Resolute Support" stinn.

De Méindeg den Owend ass et schonn an der afghanescher Haaptstad zu enger Sprengstoffattack komm. Op d'mannst 16 Persounen hunn den Uschlag net iwwerlieft.