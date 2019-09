60 Kilometer westlech vun der Küst vun Australien, an der Géigend vun enger klenger Insel, hunn Ermëttler Drogen am Wäert vu 600 Milliounen Euro fonnt.

De Schmuggel war opgedeckt ginn, well ee Fëscher eng Yacht gemellt hat, déi op Grond gelaf war. Wéi d'Rettungsdéngschter op der Plaz ukoumen, hu si net wäit vum Schëff ewech iwwert eng Tonn Extasy an Heroin fonnt.

D'Schmuggler hate versicht, d'Substanzen ënnert enger Couche Algen op der Insel ze verstoppen. Zwee Männer am Alter vu 34 an 51 Joer goufe verhaft. Et handelt sech dobäi ëm ee Fransous an een Englänner.