De Mëttwoch den Owend ass et zu engem weidere Schratt am Net-Anhale vum Atomofkommes komm. Dat huet den iranesche President Hassan Ruhani annoncéiert.

Den Donneschdeg huet den Iran ugefaangen, d'Restriktioune fir d'Fuerscher an d'Entwéckler am Nuklear-Beräich opzehiewen.

Den Ament wier et net un der Zäit, fir mam Iran Gespréicher ze féieren, huet an deem Kontext den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanyahu gewarnt. Elo wier et un der Zäit, Drock op den Iran auszeüben.

De Freideg wëll Teheran weider Deeler aus dem Accord opléisen an domadder d'Pressioun op déi europäesch Gespréichspartner erhéijen.