E Mëttwoch den Owend géint 18.50 Auer koum et tëscht Naurath an Hetzerath zu engem uergen Accident vun engem Motocyclist.

An enger schaarfer Lénkskéier ass de Mann aus bis elo ongekläerte Grënn vun der Strooss ofkomm an huet sech iwwerschloen. Beim Accident gouf de Motocyclist schwéier blesséiert, esou dass den Helikopter vun der Lëtzebuerger Air Rescue huet misse kommen, fir de Mann an d'Spidol ze bréngen.