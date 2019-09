Iwwer de Réckzuch vum Ausliwerungsgesetz eraus, gëtt an Tëschenzäit d'Aféiere vun engem allgemenge Walrecht verlaang.

D'Regierungscheffin vun Hong Kong Carrie Lam wëll dat ëmstriddent Ausschreiwungsgesetz zeréckzéien a bitt allen Deeler vun der Gesellschaft Gespréicher un.

E Verspriechen, dat den Aktiviste kloer net wäit genuch geet. Dat bestätegt de Lëtzebuerger Dan Kalmes, deen zanter August 2017 zu Hong Kong lieft.

Net méi spéit wei en Donneschdeg de Mëtteg Lokalzäit koum et schonn nees zu Manifestatiounen. En Zeechen, datt een sech zu Hong Kong op e weideren, ugespaante Weekend astelle muss, mat wuel op en neits Honnertdausende Mënschen op de Stroossen.

D'Vertraue géingt iwwer der Regierung ass definitiv net méi do. Ganz am Géigendeel: Ganz vill Leit stinn op Krichsfouss mat der Regierung an och der Police. Fir si stinn d'Regierung an och d'Police bildlech fir China. D'Leit hunn d'Gefill, datt se net just géingt dat ëmstriddent Ausliwerungsgesätz protestéieren, mä och géingt de steigenden Afloss vu China, sou de Lëtzebuerger.

D'Biller aus de Stroosse vun Hong Kong schwätze fir sech. De wirtschaftlechen Impakt ass an Tëschenzäit däitlech ze spieren. Net just den Tourismus leit. Den Dan Kalmes schafft als Schoulmeeschter op der Germain-Swiss International School, déi selwer och a leschter Zäit, am Rhythmus vun der Protestbeweegung, hier Dieren op an zou gemaach huet.

Eis Schoul war elo schonn 3 mol zou, deelweis aus Sécherheetsgrënn, deelweis well d'Schoulbusser net méi fuere kënnen, sou den Dan Kalmes.

