Nieft den 21 Deputéiert, déi den Johnson aus der Fraktioun gehäit huet, huet och säin eegene Brudder elo dem Premier de Réck gekéiert.

Nom Debakel am Parlament déi lescht zwee Deeg kéint et fir de britesche Premier Boris Johnson e Freideg och viru Geriicht eng Defaite ginn. Hien hat jo annoncéiert, d'Parlament wëllen e puer Woche méi laang an d'Paus ze schécken. Dogéint haten dunn eng Rei Leit geklot, dorënner d'Geschäftsfra an Aktivistin Gina Miller an de fréiere Premier John Mayor. An hiren Aen ass déi laang Paus kee reguläert politescht Manöver. Den Johnson wéilt domat just seng Brexit-Politik duerchzéien an am Zweiwelsfall och ouni Iwwergangsaccord mat der EU aus der Unioun erausklammen. En Donneschdeg hat hien nach eng Kéier betount, dass hie léiwer géif, Zitat „dout am Gruef leien“, wéi eng weider Demande ze maachen, fir de Brexit ze verréckelen. Am spéide Freidegmoie gëtt sech dann elo eng Decisioun vum Londoner Geriicht erwaart, ob déi laang Zwangspaus vum Parlament regulär ass.

Géint dem Premier seng radikal Linn gëtt et iwwerdeems och bannent der eegener Partei deels staarke Protest. En Donneschdeg huet säi klenge Brudder Jo Johnson säin Amt als Staatssekretär an Deputéierte vun den Tories opginn. Hie wier déi lescht Wochen immens hin an hir gerass gewiescht tëscht der Loyalitéit zu senger Famill an dem nationalen Interessi.

De Boris Johnson hat do virdrun 21 Tory-Deputéiert aus der Fraktioun geheit, well dës fir de Gesetzesprojet vun der Oppositioun gestëmmt haten. Dëse kéint den Owend an der zweeter Chamber, dem House of Lords, diskutéiert an eventuell och scho gestëmmt ginn.

E Méindeg wëll de Boris Johnson dann och nach eng Kéier probéieren, fir Neiwalen duerchzesetzen. Hien hätt gär, dass de 15. Oktober gewielt gëtt, fir zwee Deeg duerno fir den EU-Sommet e Mandat kënnen ze hunn.