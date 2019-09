Tëscht 1980 a 87 war hie Premierminister vum afrikanesche Land, vu 1987 bis 2017 stoung hien als President un der Spëtzt.

Duerch e Militärputsch ass d'Presidence vum Mugabe, deen bis dato 20 Joer un der Spëtzt vum Land stoung, den 21. November 2017 op en Enn gaangen.

De Mugabe gouf vum Militär ënner Hausarrest gesat a konnt awer an engem Deal festhalen, datt hien eng diplomatesch Immunitéit an eng Paie vun op d'mannst 10 Milliounen US-Dollar kritt huet. Wéinst dem Deal dann huet och e Geriicht festgehalen, datt hie säi Poste un der Spëtzt vum Simbabwe fräiwëlleg geraumt huet.

Bei den éischte Walen zanter Joerzéngten, déi ouni hien am Mäerz 2018 organiséiert goufen, huet de Mugabe annoncéiert gehat, net fir seng fréier Partei, mä fir säi laange politesche Géigner Nelson Chamisa ze stëmmen.

Éier de Mugabe un d'Muecht koum, huet hie laang Joren am Simbabwe géint d'Apartheid gekämpft, a sengem Land gekämpft a souz dowéinst och an de 60er a 70er Jore laang Zäit am Prisong.