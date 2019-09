D'Decisioun wier legal, legitim an och am Aklang mat Accorden, wéi dem Wiener Ofkommes.

Dat huet den iraneschen Ausseminister Mohammed Dschawad Sarif der EU matgedeelt.

Iwwert weider Detailer géif Teheran déi international Autoritéit fir Atomenergie am Laf vun den nächsten Deeg informéieren. Scho muer sollen awer Informatiounen iwwert dës technesch Detailer annoncéiert ginn.

Virun e puer Deeg hat den Iran schonn erkläert, datt e sech net méi un d'Verflichtungen am Kader vun der Atomfuerschung hale géif. Groussbritannien, Däitschland a Frankräich wieren net am Stand gewiescht, hir Verflichtungen aus dem Atomofkommes anzehalen. Sollt sech dat an Zukunft änneren, wier den Iran gewëllt, nees op den Atomdeal zeréckzekommen.