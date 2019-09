Dramatesch Zeene gouf et e Freideg den Owend zu Berlin, wéi ee Chauffeur d'Kontroll iwwert säin Auto verluer huet an an e puer Leit gerannt ass.

4 Persoune sinn e Freideg den Owend bei engem uergen Accident zu Berlin ëm d'Liewe komm. Ënnert den Doudegen ass och ee klengt Kand. Donieft goufen 3 Persoune beim Accident schwéier blesséiert, sou e Spriecher vun der Berliner Police. Ee Mann hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, war op den Trottoir geroden an hat do direkt e puer Leit ze pake kritt. De Chauffeur vum Auto, seng Bäifuererin an e Kand, wat hannen am Auto souz, goufe blesséiert a koumen an d'Klinik, sou d'"Berliner Morgenpost". Wéi et zum Accident konnt kommen, ass den Ament nach net gewosst.