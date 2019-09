Donieft huet de brasilianesche President déi aner Länner opgeruff, fir déi international Hëllefen ofzeleenen.

Den Amazonas, de gréissten Tropebësch vun der Welt, zitt sech iwwer e puer Länner. Siwe Länner haten elo e Sommet a wëllen de Bësch besser schützen. E gemeinsamt Kooperatiouns-Netzwierk soll entstoen, Wiederdaten an Informatiounen iwwer illegal Ofholzung an illegal Minne sollen ausgetosch ginn.

De brasilianesche President Bolsonaro war net um Sommet derbäi, well en operéiert gëtt, huet sech duerch säin Ausseminister vertriede gelooss. Hien huet awer engem Videomessage geschéckt, wou en déi aner Presidenten opgeruff huet, Widderstand ze leeschte géint déi international Hëllef. Et misst een d'Souveränitéit verdeedegen an d'Politik vun der Amazonas-Regioun net an d'Hänn vun anere Länner ginn.

Aktuell brennt et jo am Amazonas, riets geet vun de schlëmmste Bränn zanter Joren.