Um Samschdeg am Nomëtteg géint 14.15 Auer koum et op der B51 déisäit der däitscher Grenz zu engem déidlechen Accident tëscht e puer Gefierer.

Derbäi koum eng Persoun ëm d'Liewen. 2 weider Leit goufe verwonnt, eng dovunner méi uerg.

Op naasser Strooss war een Automobilist beim Iwwerhuelen an d'Schleideren an op der anerer Bunn frontal an en Auto gerannt.

D'Strooss gouf gespaart.