Zwee däitsch Alpiniste sinn onofhängeg vuneneen an den éisträichesche Bierger an den Doud gestierzt

D'Ursaachen sinn den Ament net gewosst.

An Tirol ass een 50 Joer ale Mann no enger Chute an eng Gletscherspalt u senge schwéiere Blessure gestuerwen. Hien war een Deel vun engem Grupp vu 5 Leit, déi an den Ötztaler Alpen ënnerwee waren. Beim Erofklammen ass den Alpinist an d'Crevasse gefall.

Den aneren Alpinist war e 60 Joer ale Mann, dee bei enger Tour zu Nassereith an Tirol gefall ass. Eng Doktesch konnt just nach den Doud vum Mann feststellen.