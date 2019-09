D’Kooperatiounsministesch Paulette Lenert ass zu Vientiane gelant, fir Projeten, déi ënnert der Ophutt vun der Kooperatioun a LuxDev stinn, kucken ze goen.

Lëtzebuerg ass zanter 20 Joer am Laos engagéiert, fir ënner anerem de medezineschen Developpement ze förderen an nei berufflech Perspektiven am Laos ze schafen. Op der Plaz ass och eng Vertriedung aus der Chamber, der Lëtzebuerger Ambassade a LuxDeveloppement.

No enger kuerzer Visitt duerch d’Haaptstad Vientiane, geet et um Sonndeg ënner anerem op Visitt an d’Spidol Maria-Teresa.