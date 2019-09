An Norwegen sinn Dosenden Hënn un enger mysteriéiser Krankheet gestuerwen an dat stellt d'Autoritéite virun e Rätsel.

D'Hënn hätten all déi nämmlecht Symptomer gehat, dozou gehéieren Erbriechen a bluddegen Duerchfall.



Et wär eng eescht Krankheet, erkläert de Porte-Parole vun der Administratioun fir Liewensmëttelsécherheet. Et wär awer nach net kloer, ob d'Krankheet ustiechend wier oder ob et just eng Serie vun Eenzelfäll ass.

Bei Autopsië sinn dem norwegesche Veterinär-Institut zwou Bakterien opgefall, déi d'Ursaach awer net erkläre kënnen. Den Ament géing et deemno och kee Grond ginn, ze fäerten, dass sech d'Krankheet iwwer d'Grenzen ewech ausbreede kéint.