A Russland hunn d'Gemengen- an d'Regionalwalen ugefaangen. Dosende Politiker goufen net als Kandidaten zougelooss

Dofir hu Memberen aus den Oppositiounsparteien zu enger Prostestwal opgeruff. D'Bierger sollen alles wielen, ausser déi "Gauner an Onéierlecher" déi keng Konkurrenz zougelooss hunn, sou eng Moskauer Politikerin, déi och net zougelooss gouf. Si wäre wéinst Formfeeler net zougelooss ginn, sou heescht et vun offizieller Säit.

Dës Walen an alle 85 Regioune vu Russland, gëllen als Stëmmungsbarometer fir de Kreml an de President Vladimir Putin. Dee krut, wéi hien seng Stëmm ofginn huet, d'Fro gestallt, ob hie sech net méi Pluralitéit géing wënschen. Seng Äntwert: Et kënnt net op d'Zuel vun de Kandidaten un, ma op d'Qualitéit vun hirer Aarbecht.

56 Millioune Leit sinn a Russland opgeruff, hir Stëmm ofzeginn. Éischt Resultater gi sech eréischt um Méindeg erwaart.