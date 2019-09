Et kommen nach ëmmer vill Flüchtlingen aus der Tierkei op den griicheschen Inselen un.

Vun e Samschdeg bis de Sonndeg ze Mëtteg sinn de Garde-Côte no 332 Migranten op den Insele Rhodos, Kalymnos, Samos, Farmakonisi an Lesbos ukomm.

D'Lager, fir sech ze registréieren, ass eigentlech just fir 6.300 Mënschen ugeluecht, mëttlerweil waarden awer do iwwer 20.000 Leit. Well et och nach un Personal feelt, kommen d'Aslydemanden nëmme ganz lues virun.