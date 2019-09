Dat britescht Parlament stëmmt um Méindeg op en neits iwwert déi vum Premier Boris Johnson ugestrieften Neiwalen de 15. Oktober of.

De britesche Premier Boris Johnson riskéiert um Méindeg eng weider Defaite am Parlament zu London.

Hien hofft weiderhin op den Accord vun den Deputéierten fir Neiwalen de 15. Oktober ofzehalen. Op déi Manéier wëll hien ee Gesetz géint en net gereegelte Brexit mat enger Majoritéit am Parlament ofänneren.

D'Oppositioun huet allerdéngs scho kloer gemaach, dass si dat net wëll zouloossen. Fir Neiwalen ass den Accord vun zwee Drëttel vun den Deputéierten néideg. Schonn de leschte Mëttwoch war eng éischt Tentative vum Boris Johnson verworf ginn.

No Aussoe vun der Co-Presidentin vun deene Gréngen am britesche Parlament, wiere sech d'Oppositiounsparteien och déi Kéier eens. Wéi et heescht, wéilt een Neiwale verhënneren, bis d'Gefor vun engem haarde Brexit eliminéiert ass.

De Boris Johnson hält weiderhin dru fest, dass Groussbritannien, egal wéi, den 31. Oktober d'EU verléisst, noutfalls och ouni Accord. Ee Gesetz, dat de leschte Freideg ugeholl gouf, gesäit allerdéngs vir, dass wa bis den 19. Oktober keen Accord ratifizéiert gouf, den Datum vum Brexit muss verluecht ginn.

Am Virfeld vum Vott um Méindeg, kënnt de Boris Johnson zu Dublin mat sengem ireschen Homolog Leo Varadkar beieneen. Et geet ëm ee ganz ëmstridde Punkt a Saache Brexit, an zwar déi iresch Grenzfro. D'EU an d'Memberland Irland wëlle Kontrollposten un der Grenz mat Nordirland evitéieren, fir Onrouen ze verhënneren.