Déi zivil Iwwergangsregierung ass aus 18 Ministeren zesummegesat, dorënner véier Fraen.

Ënnert anerem den Ausseministère gëtt an Zukunft vun enger Fra geleet. Déi nei Regierungsequippe ënnert dem Premier Abdallah Hamdok soll wärend enger Iwwergangsphase vun 3 Joer an 3 Méint d'Geschécker vum Land leeden.

Abdalla Hamdok

Et ass déi éischt Regierung zanter dem Enn vun der Ära vum laangjärege Staatschef Al-Baschir. Dëse war am Abrëll dëst Joer, no méintelaange Masseprotester, ofgesat ginn. Hien hat d'Land während 30 Joer autoritär regéiert. Dono koum ee Militärrot un de Pouvoir. D'Vollek huet allerdéngs eng Zivilregierung gefuerdert. Schliisslech hu sech béid Säite, Mëtt August, op d'Formatioun vun enger gemeinsamer Iwwergangsregierung gëeenegt gehat.