Et ass een dramatesche Bilan. Dëse Summer si bei eise franséischen Noper knapp 1.500 Mënschen méi deenen extremen Temperaturen zum Affer gefall.

Dee Chiffer huet déi franséisch Regierung bekannt ginn. Am Juni an am Juli wiere ronn 1.500 Doudesfäll méi registréiert ginn, wéi am Duerchschnëtt an dësen zwee Méint, sou d'Gesondheetsministesch Agnès Buzyn an engem Interview. Dat wier knapp een Zéngtel vun all den Doudesfäll, déi wärend der Canicule am Summer 2003 notéiert gi waren. Enn Juni war am Süde vu Frankräich mat 46 Grad een neien Temperaturrekord opgestallt ginn. Wärend enger zweeter Hëtztwell am Juli war den Thermometer a ville Regiounen op e neits iwwer 40 Grad geklommen. De Réckgang vun den Doudesfäll féiert déi zoustänneg Ministesch op besser Preventiounsmesuren zeréck.