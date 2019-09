Eng Autoskontroll zu Léck hat uerg Suitten. E Polizist gouf ganz schwéier blesséiert, den Täter gouf erschoss.

Zu Léck gouf et e Schosswiessel mat déidleche Suitten. Den Autoritéiten no hätt e Polizist en Automobilist kontrolléiert, deen a sengem Gefier souz.

Dee Chauffeur huet op eemol eng Waff gezunn an op de Polizist geschoss. De Beamte gouf schwéier verwonnt an ass an engem kriteschen Zoustand, heescht et. En zweete Polizist huet den Täter erschoss.