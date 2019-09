Bei Loftattacken am Oste vu Syrien sinn op d'mannst 18 pro-iranesch Milizen ëm d'Liewe komm. De Virfall war un der Grenz zum Irak.

Dat mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter. Et ass net kloer, wie responsabel fir d'Attacken ass.

An der Vergaangenheet hat déi israelesch Regierung pro-iranesch Forcen a Syrien attackéiert, fir ze evitéieren, datt Teheran déi militäresch Infrastrukturen do weider ausbaut.