Am Widdersproch zu den nationale Gesetzer wieren op béide Plattformen nach den Dag vun de Wale politesch Publicitéiten ze gesi gewiescht.

Dëst kéint als Agrëff an d'Souveränitéit vu Russland an als Behënnerung vun den demokratesche Wale gewäert ginn. Eng Kommissioun am Parlament soll d'Virgäng préiwen.

Bei de Regional- a Kommunalwalen waren e Méindeg a Russland ronn 56 Millioune Bierger opgeruff, hir Stëmm ofzeginn.