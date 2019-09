An engem Rapport, deen d'WHO e Méindeg zu Genève publizéiert huet, heescht et, datt de Chiffer alles an allem réckleefeg wier.

D'Zuel wier trotzdeem nach ëmmer alarmant. Zum Deel géif sech de Réckgang doduerch erklären, datt ëmmer méi Länner eng Präventiounsstrategie hätten, datt allerdéngs nëmmen 38 Länner esou eng Strategie hunn, wier e schwaacht Zeechen. D'Länner mat den héchsten Tauxen u Selbstmord si Südamerika a Russland, mee och Litauen, Sri Lanka, Indien a Japan.