An Italien huet d'Parlament der neier Regierung vum Premier Guiseppe Conte d'Vertrauen ausgeschwat.

343 Deputéiert hu fir an 263 géint déi nei Regierungsequippe gestëmmt. Dräi Volleksvertrieder hu sech beim Vott enthalen. Um Dënschdeg steet am italienesche Senat en entspriechende Vott um Programm. Déi nei Regierung war d'lescht Woch en Donneschdeg vereedegt ginn. Si ass aus Sozialdemokraten a populistescher Fënnef-Stäre-Beweegung zesummegesat a gëllt als däitlech méi proeuropäesch wéi déi viregt Regierung, déi am August auserneegebrach war.