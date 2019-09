Iwwert eng Woch nom Passage vum Hurrikan "Dorian" op de Bahamas, ass d'Zuel vun den Doudesaffer weider geklommen.

Bis e Méindeg den Owend goufe 50 Doudeger gezielt. Et gëtt gefaart, dass nach weider Affer fonnt ginn. Eng sëlleche Leit ginn nämlech nach vermësst. Dausende vun Awunner vun de betraffenen Inselen am Norde vum Karibikstaat goufen antëscht op d'Insel New Providence bruecht, respektiv an d'USA.