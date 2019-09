Um Fluchhafen Tegel zu Berlin ass eng Maschinn vun Eurowings, kuerz virun der Landung an Turbulenze geroden.

Aacht Passagéier goufen no Donnéeë vun de Pompjeeë blesséiert. Eng Fra gouf schwéier verwonnt. D'Maschinn konnt awer sécher landen.

Wéi et heescht, wier de Fliger duerch ee Wieder an Turbulenze geroden. Et ass alles ganz séier gaangen. Nach wärend der Duerchso vum Pilot, dass d'Passagéier sech sollten ustrécken, koum et zu Turbulenzen. Passagéier, déi dee Moment nach net ugestréckt waren a Membere vum Equipage goufe blesséiert. Eurowings weist drop hin, dass d'Maschinn zu kengem Ament a Gefor gewiescht wier.