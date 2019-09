Eng Rei Policebeamten hu sech a Frankräich an der Lescht d'Liewe geholl. Op de Problem a grad op d'Iwwerbelaaschtung wëll d'Police elo opmierksam maachen.

A Frankräich huet d'Police no enger Serie u Suiciden an den eegene Reien zu engem Protestmarsch opgeruff. Zanter dem Ufank vum Joer hu knapp 50 Mataarbechter sech d'Liewe geholl. D'Policegewerkschaft mécht dofir déi schlecht Aarbechtsbedéngunge responsabel. Hirer Duerstellung no ginn et an de Kommissariater net genuch Gefierer, Sécherheetsausrüstung a Wäertschätzung. D'Mataarbechter fille sech wéi Schachfiguren an net wéi Policebeamten, heescht et.

Als Reaktioun op déi däitlech Hausse vu Suiciden ënnert Polizisten hat d'Regierung Enn Abrëll eng nei Präventiounseenheet gegrënnt. D'franséisch Police gëllt als chronesch iwwerlaascht.