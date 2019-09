D'Rettungsschëff "Ocean Viking" huet op en Neits 32 Persounen, déi um Mëttelmier a Séinout gerode sinn, opgeholl.

Ënnert de Persounen soll och eng schwanger Fra an e Kand vun engem Joer sinn. Alles an allem sinn elo 80 Migranten um Schëff, dat vun den Hëllefsorganisatioune Médecins sans frontières an SOS Méditerranée bedriwwe gëtt.

D'Erlaabnis, fir an engem Hafen an Italien oder Malta unzeleeën, gëtt et bis ewell net.