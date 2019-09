Virun 18 Joer koumen duerch Terrorattacken op de World Trade Center zu New York an de Pentagon zu Washington, bal 3.000 Mënschen ëm d'Liewen.

Islamiste vun Al-Kaida waren deemools mat dräi Fliger an d'Zwillingstierm vum World Trade Center an an de Pentagon geflunn. Eng véiert Maschinn war zu Pennsylvania erofgefall.

No den Terrorattacken waren d'Amerikaner an den Afghanistan eramarschéiert. Terrororganisatioun Al-Kaida hat deemools hier Zentral am Afghanistan. Hire Chef, den Osama bin Laden huet ënnert der Protektioun vum Taliban-Regimme am Afghanistan gelieft.



Fir un déi vill Affer vun den Attacken ze erënneren, ass dëse Mëttwoch zu New York beim 9/11 Monument eng Gedenkzeremonie, grad sou wéi am Pentagon zu Arlington, bei där och den US President Trump dobäi ass.



Um 18. Joresdag vun den Attentater, koum et um Mëttwoch de Moien an der Géigend vun der amerikanescher Ambassade zu Kabul zu enger Explosioun. Dat huet den US-Verdeedegungsministère bekannt ginn. Wéi et heescht, hätt d'Explosioun awer keng direkt Repercussiounen op d'Mataarbechter vun der Ambassade gehat. Eréischt de Weekend hat de President Trump d'Friddensgespréicher mat den Taliban, kuerz virun engem erwaarten Accord mat den Islamisten, ofgebrach.