Déi lescht fënnef Migranten hätten d'Boot verlooss, sou ee Spriecher vun der Hëllefsorganisatioun Sea-Eye.

D'Schëff ass elo Direktioun Spuenien ënnerwee, wou et a fënnef Deeg soll ukommen. D'Alan Kurdi hat den 31. August 13 Mënsche gerett, déi mat engem hëlzene Boot a Séinout gerode waren. Wéi et heescht, soll Malta de Rettungsasaz koordinéiert hunn.

An der Manche tëscht Frankräich a Groussbritannien goufen en Dënschdeg 86 Migranten a Sécherheet bruecht, déi mat klenge Booter probéiert haten den Äermelkanal ze passéieren. Wéi britesch Medie mellen, géif et sech ëm Männer, Fraen a wahrscheinlech och Mannerjäreger handelen. 86 Migranten op engem Dag, géif ee Rekordchiffer duerstellen. Am ganze goufe véier Booter ofgefaangen, wéi se probéiert hunn déi britesch Küst ze erreechen. Dat hunn déi britesch Autoritéite bekannt ginn. Zwou Gruppen wier et souguer gelongen u Land ze kommen, éier se festgeholl goufen. Wéi de briteschen Inneministère matdeelt, géif een op allen Niveauen mat de franséischen Autoritéiten zesumme schaffen, fir dës, wéi et heescht, geféierlech an illegal Aktiounen ze bekämpfen. No Donnéeë vun de briteschen Autoritéite goufe vu Januar bis Enn August 65 Migranten, déi illegal a klenge Booter a Groussbritannien ukomm sinn, an aner europäesch Länner bruecht.