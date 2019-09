Iwwer 5.000 amerikanesch Zaldote sollen och d'nächst Joer fir Sécherheet un der Grenz mat Mexiko suergen.

Dat huet den US-Verdeedegungsministère bekannt ginn. De President Donald Trump hat viru knapp engem Joer Zaldoten un déi südlech Grenz mat Mexiko geschéckt, fir déi illegal Immigratioun an de Grëff ze kréien. Den Ament si ronn 2.900 Zaldoten an 2.000 Reservisten am Asaz. Virun enger Woch schonn hat déi amerikanesch Regierung ëmgerechent iwwer 3 Milliarden Euro deblockéiert, fir eng Mauer un der Grenz mat Mexiko ze bauen.



D'USA sinn iwwerdeems ganz zefridde wéi Mexiko géint déi illegal Immigratioun virgeet. Wéi et vum US Vizepresident Mike Pence heescht, géif een déi bedeitend an exemplaresch Schrëtt vun der mexikanescher Regierung unerkennen. Wärend Gespréicher tëscht Regierungsvertrieder vun den USA a Mexiko en Dënschdeg am Wäissen Haus, wier ee sech awer eens gewiescht, dass nach vill ze di bleift. De mexikaneschen Ausseminister huet vu positiven a frëndschaftleche Gespréicher geschwat.