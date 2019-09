Déi nordkoreanesch staatlech Noriichtenagence deelt mat, dass d'lescht Woch, wéi et heescht, een "extra grousse multipelle Rakéitesystem" getest gi wier.

De Staatschef Kim Jong Un hätt den Test perséinlech suivéiert. De System wier deemno schonn viru bal zwou Woche getest ginn. Och wärend engem Test vu Waffen dës Woch, hätt de Kim Jong Un kloer Instruktioune ginn.

De südkoreanesche Militär hat do virdru gemellt, dass Nordkorea zwee net identifizéiert Projektiller an der Provënz Süd-Pyongang ofgeschoss hätt, déi no 330 Kilometer an d'Mier gefall sinn. De Regimme zu Pjöngjang verstéisst domat géint UNO-Resolutiounen. D'Gespréicher mat den USA, iwwert eng Denukleariséierung vun Nordkorea, leien zanter Méint op Äis.