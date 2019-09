De Boris Johnson hat dat britescht Parlament vun e Méindeg den Owend un an eng Zwangspaus geschéckt, dat bis de 14. Oktober.

Géint dës Decisioun, déi vun der Queen guttgeheescht gouf, hate verschidde Parteien an och Privatpersounen viru Geriicht geklot. D'Geriicht a Schottland an och zu London haten dës Decisioun guttgeheescht. Ma am Appell huet d'Geriicht a Schottland, eng 75 Parlamentarier hate geklot, elo dës Decisioun zeréckgeholl. Hei gouf d'Zwangspaus als net legal erkläert, dat mellt déi britesch Noriichtenagence PA.

Eng definitiv Decisioun misst dann elo vum héchste Geriicht a Groussbritannien, der Supreme Court zu London, getraff ginn.