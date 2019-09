D'Police war parallel op e puer Plazen an Europa am Asaz, dorënner an der Belsch, zu Monaco an zu London.

D'Police enquêtéiert, well se bei verschiddenen Transferte Korruptioun a Geldwäsch wäerten. Dës ganz Enquête leeft am Kader vum "Footballgate", wéi d'Affär an der Belsch bekannt ass. Hei goufe bis ewell schonn 20 Leit ugeklot, dorënner Agente vu Futtballspiller, Arbitter an héich Offizieller vu verschiddene Clibb. Weider Detailer bei de Kollege vun RTLToday.