Den Ieweschte Geriichtshaff an den USA huet déi vum Donald Trump ordonnéiert Verschäerfung vum Asylrecht confirméiert.

De Supreme Court huet eng Decisioun vun engem Bundesriichter aus Kalifornien annuléiert. Dësen hat d'Reform zwee Deeg virdru blockéiert. D'Reform vum Asylrecht soll Migranten aus zentralamerikanesche Länner drun hënneren, un der amerikanescher Grenz eng Demande op Asyl ze maachen. Den Donald Trump huet d'Decisioun vum Ieweschte Geriichtshaff op Twitter als "grouss Victoire fir d'Grenz" bezeechent.

Déi nei Reegele gesi vir, dass an Zukunft all Demande op Asyl refuséiert gëtt, wann d'Migranten op hirem Wee an d'USA net virdrun a Mexiko oder an engem aneren Drëttland de Flüchtlingsstatut ugefrot hunn. Mënschen- a Biergerrechtsorganisatiounen hunn a Kalifornien géint des nei Reegele geklot. Hirer Meenung no gi mat dëser Reform déi meescht Migranten aus Zentralamerika vun der Asylprozedur ausgeschloss. Betraff sinn deemno honnertdausende vu Leit, dorënner vill Famille mat klenge Kanner.

Stroftaxen op chinesesch Importer



Déi amerikanesch Stroftaxen op chineseschen Importer sollen zwou Woche méi spéit a Kraaft trieden, wéi geplangt. Dat huet den amerikanesche President Trump e Mëttwoch den Owend via Twitter bekannt ginn. D'Aféiere vun den Taxen an Héicht vun 250 Milliarden US Dollar gouf op Mëtt Oktober reportéiert. Hien huet des Decisioun als "Geste vum gudde Wëlle" bezeechent. Op Wonsch vum chinesesche Vizepremier a wéinst der Tatsaach, dass d'Volleksrepublik China den 1. Oktober hire 70. Anniversaire feiert, wier ofgemaach ginn, déi geplangten Hausse vun den Taxen vum 1. op de 15. Oktober ze verleeën.