Eng Woch nom Passage vum Hurrikan "Dorian" ginn op de Bahamas nach ëmmer ronn 2.500 Leit vermësst.

Dat hunn déi zoustänneg Autoritéite e Mëttwoch bekannt ginn. Een Deel vun dëse Leit kéinte sech allerdéngs an Noutlager ophalen. Wéi et weider heescht, goufen an tëscht iwwer 5.500 Awunner aus deene besonnesch betraffene Regiounen am Norde vun de Bahamas op d'Insel New Providence bruecht.

Bis haut goufe 50 Doudesaffer confirméiert. De Gesondheetsminister vun de Bahamas geet allerdéngs dovun aus, dass déi definitiv Zuel vun den Doudegen awer vill méi héich dierft sinn.