Déi jonk schwedesch Klimaaktivistin Greta Thunberg participéiert um Freideg un enger Demonstratioun fir de Klimaschutz virum Wäissen Haus zu Washington.

Déi 16 Joer al Thunberg reprochéiert dem US-President Donald Trump, déi wëssenschaftlech Constaten iwwert d'Äerderwiermung ze ignoréieren.

Den Donald Trump huet dem Paräisser Klimaaccord de Réck gedréint. Eng Renconter mam US-President schéngt iwwerdeems ausgeschloss. Déi jonk Aktivistin hat virun enger Rees an d'USA betount, dass si keng Zäit mat sou enger Renconter wéilt verplemperen. Den Trump bezweiwelt, dass de Klimawandel vum Mësch provozéiert gëtt.

D'Gretha Thunberg huet déi weltwäit Schülerdemonstratioune fir de Klimaschutz, déi all Freideg organiséiert ginn, un d'Rulle bruecht. Si war Enn August mat engem Seegelboot zu New York ukomm an ass bei enger Serie vun Aktiounen an Evenementer dobäi. Déi jonk Klimaaktivistin ass nach bis d'nächst Woch zu Washington, wou si och eng Visitt vum Kongress mécht.

D'nächst Woch steet d'Greta Thunberg un der Spëtzt vun engem Schülerstreik zu New York, dëst virum Optakt vum UNO-Klimasommet, deen den 23. September ufänkt. D'Schüler zu New York kruten an tëscht déi offiziell Autorisatioun, fir bei dëser Demonstratioun matzemaachen. Och de Buergermeeschter vun New York Bill de Blasio huet sech hannert d'Aktioun gestallt.