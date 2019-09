Den israelesche Premier Netanjahu huet Informatiounen iwwert eng Oflauschteraktioun am Ëmfeld vum Wäissen Haus dementéiert.

Den Internet-Magasinn "Politico" hat gemellt, dass Israel an der Ëmgéigend vum Wäissen Haus zu Washington ee System installéiert hätt, fir Handyen ze iwwerwaachen. Dat wier net de Fall, sou de Benjamin Netanjahu. Hien hätt nämlech Spionage géintiwwer den USA verbueden.

Den amerikanesche President Donald Trump iwwerdeems sot, dass hien des Virwërf net géif gleewen. Do virdrun hat och schonn den israeleschen Ausseminister des Informatiounen zeréckgewisen. Israel géif net an den USA spionéieren. Villméi géife béid Länner vill Geheimdéngschtinformatiounen austauschen an zesummeschaffen, fir präventiv géint Menace virzegoen an d'Sécherheet vu béide Länner ze verstäerken.

Den Internet-Magasinn "Politico" hat gemellt, dass am Zentrum vu Washington, 2017 ee System fir d'Iwwerwaachung vun Telefonsgespréicher an SMS'en entdeckt gi wier. D'Enquête vun der Police an de Geheimdéngschter hätt erginn, dass dëse System vun israeleschen Agenten installéiert gi wier. De Magasinn huet sech dobäi op Mataarbechter vun den amerikanesche Sécherheetsautoritéite baséiert.

Den Donald Trump sot en Donneschdeg viru Journalisten am Wäissen Haus, dass hien net dovun ausgeet, dass d'Israelien d'USA ausspionéieren. Dat kéint hie sech nëmme schwéier virstellen.