De presuméierten Täter vun El Paso gouf am US-Bundesstaat Texas wéinst Mord un 22 Mënschen ugeklot.

Den 21 Joer al Mann riskéiert d'Doudesstrof. Dat huet de Parquet vum zoustännege Bundesstaat en Donneschdeg bekannt ginn.

Den Texaner gëtt beschëllegt, Uganks August an engem Geschäft zu El Paso 22 Mënschen erschoss ze hunn. 26 Persoune waren deemools blesséiert ginn. D'Enquêteure schwätze vun engem terroristeschen Akt. Si ginn dovun aus, dass den Täter bei senger Attack virun allem Mexikaner wollt ëmbréngen. Hien hat sech nom Massaker erginn a sech ouni ze wiere vun der Police festhuele gelooss.

E puer Stonnen no dësem Massaker hat ee weideren Täter zu Dayton am Ohio op Leit geschoss. Dobäi koume 9 Mënschen ëm d'Liewen, 27 goufe blesséiert. Enn August dunn hat een Täter, dee virbestrooft war, zu Odessa am Texas siwe Mënschen erschoss.



Déi eenzel Attacken hunn d'Debatten iwwert eng Reform vum Wafferecht an den USA weider ugeheizt.

D'Cheffe vun am ganzen 145 amerikanesche Konzerner hunn elo en Appell un de Senat zu Washington gemaach, d'Waffegesetz ze verschäerfen. Et wier net ze acceptéieren, dass näischt géint d'Gewalt mat Waffen ënnerholl gëtt. Ënnert den Initiateure vun dësem Appell sinn ënnert anerem déi Responsabel vu Levi Strauss, Twitter an Uber.