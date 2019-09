En Donneschdeg stounge sech d'Favoritte vun den Demokraten, mat de meeschte Chancen fir Presidentschaftskandidat ze ginn, an engem TV-Duell géintiwwer.

Den Joe Biden, de Bernie Sanders an d'Elizabeth Warren sinn eng éischte Kéier openee getraff. Thema war ënnert anerem d'Gesondheetspolitik.

De fréiere Vizepresident Joe Biden huet sech kloer an däitlech hannert d'Gesondheetsreform vun der Obama-Regierung gestallt. Vun de Pläng vu senge Rivalen huet hie sech distanzéiert.

De Bernie Sanders an d'Elizabeth Warren fuerderen eng obligatoresch Krankeversécherung fir jiddereen. Hien huet hinne reprochéiert, déi reell Käschten dofir ze verheemlechen.

Et war déi drëtt Televisiounsdebatt vun der Demokratescher Partei an den USA. Déi 10 Kandidate mat de meeschte Chancen hunn drun deelgeholl (Amy Klobuchar, Cory Booker, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Andrew Yang, Beto O'Rourke an Julián Castro).

Déi meescht Chancë ginn dem fréiere Vizepresident Joe Biden virausgesot.