Duerch Iwwerschwemmungen, Zyklonen an aner extrem Wiederkonditiounen, sinn am éischten Hallefjoer 2019, weltwäit ronn 7 Millioune Leit zu Flüchtlinge ginn.

Dobäi kéime bal 4 Millioune Leit, déi am eegene Land, virun allem an Afrika an am Mëttleren Osten, viru Krich a Gewalt geflücht sinn. Dat geet aus engem Rapport vum Observatoire fir intern Verdriwwener ervir.

Zu de schlëmmste Wiederkatastrophen hu bis Juni ënnert anerem den Zyklon "Fani" an Indien an am Bangladesch souwéi de Zyklon "Idai" gehéiert, vun dem virun allem Malawi, Simbabwe a Madagaskar betraff waren.

Iwwerschwemmungen am Iran, an Ethiopien, Bolivien an op de Philippinnen hätten ähnlech Situatioune provozéiert. Bis d'Enn vum Joer kéint sech d'Zuel vun de Leit déi viru sou Katastrophe flüchten, op 22 Milliounen méi wéi verdräifachen. Wéi et heescht, wier de Risiko fir schlecht Wieder an der zweeter Halschent vum Joer, vill méi héich. Domat kéint 2019 eent vun de schlëmmste Joren zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen ginn.