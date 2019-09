7 Schüler an zwee Enseignantë goufe liicht verwonnt, si hunn Damp ageotemt. Am Gebai waren am Ganzen 300 Leit, de Schoulkomplex gouf komplett evakuéiert.

De Schued gëtt op op d'mannst op 75.000 Euro chiffréiert. Et ass dervun auszegoen, datt d'Feier bewosst geluecht gouf.