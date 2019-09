Zanter Méint lafen an Holland Diskussiounen, fir aus der Kuelenenergie erauszeklammen. Den Toun gëtt am Energiesecteur ëmmer méi rau.

Den däitschen Energiekonzern "Uniper", deen a 40 Länner mat 11.000 Mataarbechter aktiv ass, plangt viru Geriicht ze goen, wann de Projet de loi vum hollännesche Gouvernement sollt duerchgoen.

D'hollännesch Regierung hat 2017 an hirem Koalitiounsvertrag festgehalen, bis 2030 aus der Kuelenenergie erauszeklammen an déi 5 lescht Kraaftwierker an Holland bis dohinner ëmzestellen.

Dës Energie-Zentrale missten net zougemaach ginn, well se bis dohi genuch Zäit hätten, fir vun der Kuel op aner Energien ëmzesuedelen, wéi zum Beispill op Biomass. D'Regierung zu den Haag ass der Meenung, datt et zäitlech duergoe géing, fir dës Mesuren ouni finanziell Aboussen ze realiséieren.

"Uniper" ass net där Usiicht a probéiert sech elo mat alle rechtleche Mëttelen ze wieren. Hiert lescht grousst Kuelekraaftwierk "Maasvlakte 3", en Investissement vun 1,6 Milliarden Euro, ass eréischt 2016 am Hafen zu Rotterdam a Betrib gaangen. Déi Responsabel vum Konzern behaapten, datt no enger Fauschtreegel just d'Hallschecht vum Gesamtinvestissement bis 2030 erakomm wier.

A Verhandlunge mat der Regierung hu si dofir finanziell Kompensatioune gefuerdert, mä den Haag geet net wierklech dorop an.

Esou einfach ass déi ganz Affär net: Fir Auslandsinvestissementer ze schützen, gëtt et ee Schiidsgeriicht vun der Weltbank zu Washington, dat dorfir suergt, datt Investisseure Recht behalen, wann d'Reegelen oder d'Gesetzer an engem Land kuerzfristeg änneren an domat den Investisseuren hiren Asaz a Gefor geréit. Dës war de Fall bei "Vattenfall" an Däitschland oder beim Ökostroum-Projet vun der spuenescher Regierung.

D'Hollänner wëllen hir CO2-Emissioune bis 2030 am Verglach zu 1990 ëm d'Hallschent erofsetzen. Obwuel d'Kraaftwierker vun "Uniper" och mat Biomass Stroum produzéiere kéinten, mengt de Benelux-Chef vun "Uniper", datt dat sech net rentéiere géing an huet dofir Kompromësser virgeschloen. Déi hätten allerdéngs just duerno ausgesinn, fir den Investissement ofzesécheren. Vun den Haag koum dorop just en „NIET".

Et dierf ee gespaant sinn, wéi dëse Sträit ausgeet, well en d'Weiche fir d'Zukunft vun der Energiewirtschaft a Klimaschutz héchstwahrscheinlech staark beaflosst.