Ob ënnert den Affer just Patiente sinn oder och Leit vum Personal ass bis elo nach net gesot ginn.

Op Mannst 10 Persoune sinn engem Spidol zu Rio de Janeiro a Brasilien ëm d'Liewe komm, wéi do ee Brand ausgebrach war. Ronn 90 Persoune konnte gerett ginn a goufen an aner Klinike bruecht.

D'Feier soll an engem méi alen Deel vun der Infrastruktur ugefaangen hunn, wéi et ee Kuerzen an engem Generator gouf.

