De Freideg sinn eng ganz Partie Busser, Trammen, Metroslinnen an och Zich net gefuer, well et sollt géint d'Rentereform a Frankräich manifestéiert ginn.

Dës Reform ass jo eng vun den Haaptmesurë vum President Macron sengem Programm. Hie wëll ënnert anerem, datt d'Pensiounen no neien uniforme Reegele gerechent ginn. De Streik huet ëm déi franséisch Haaptstad natierlech fir massive Stau gesuergt. D'Verkéiersentreprise RATP geet dovunner aus, datt der Firma op d'mannst 3 Milliounen Euro duerch d'Fanger ginn.