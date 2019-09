Bei dem #Verkehrsunfall mit zwei Lkw 🚚🚛 verteilten sich 24 Tonnen Reis über die gesamte Fahrbahnbreite.



Die #A8 in FR #Saarlouis Höhe AS #Rehlingen ist jetzt wieder einspurig befahrbar.

Die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich noch bis 17 Uhr an. #8geben pic.twitter.com/BmOvxjtUNi