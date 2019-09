60 Projeten uechter d'Welt goufen 2018 vu LuxDeveloppment geréiert. Dorënner och 6 Stéck am Laos.

Bei der offizieller Visitt vun der Kooperatiounsministesch Paulette Lenert huet ee sech dës méi genee um Terrain ugekuckt. Virun allem den lokalen Developpement stoung am Fokus.

Et ass eng Welt ewéi ee se net alt ze dacks ze gesi kritt. 3 Stonnen Auto ewech vun der Haaptstad Vientiane kritt een en Abléck ewéi d'Liewen um Land am Laos ausgesäit. D'Stroossen ewéi dës sinn eng Raritéit. An der Reenzäit sinn vill Dierfer vun der Aussewelt ofgeschnidden an op sech selwer ugewisen.

Mir sinn an engem Duerf an der Provënz Bolikhamxay. Fir d'Educatioun an d'Gesondheet vun den Awunner ze garantéiert ginn auslännesch Investissementer gebraucht. Lëtzebuerg ass hei e Begrëff.

De Peter Kurt Hansen: Déi meescht Sue ginn op lokalem Level verdeelt. Do ënnerscheede mer eis vu villen anere Projeten, déi just e Brochdeel vun hire Budgeten an Duerf-Developpementer investéieren. Dee Standard wëlle mer bäibehalen.“ 70.000 Euro goufen investéiert, fir dës Schoul ze bauen. Eng Ausbildung wënnt ëmmer méi u Wäert, grad well d'Agrikultur duerch d'Verännere vum Klima als finanzielle Source ëmmer méi onsécher gëtt.

Ma Educatioun heescht och en direkt, eng besser Zukunft fir d'Meedercher an den Dierfer.„An dat huet vill Succès. Am normale System verbrénge Fraen 1 bis 2 Stonnen den Dag domat, Reis ze schloen. Déi Aarbecht hu se elo manner.“

Duerch Reismillen an direkt Drénkwaasser-Quellen, déi bis an d'Haiser ginn, spuert eng jonk Fra esou 3-4 Stonnen den Dag, fir sech op hir Educatioun ze fokusséieren.

Ma d'Besoine vun den 219 Dierfer, déi vu LuxDev ënnert d'Ärem gegraff kréien, wiesselen. „Eis meescht Aktivitéiten dréine sech ëm dat, wat Dierfer intresséiert. D'Investissementer ginn demokratesch vun den Awunner gewielt. An de meeschte Fäll preparéiere mir just d'Material fir ze bauen.“

D'Aarbechten an d'Baue vun den Infrastrukture ginn awer vun den Awunner selwer iwwerholl.